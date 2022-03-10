РИАМО - 10 мар. В пятницу, 11 марта 2022 года, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Итоги проведения социального раунда «Стоп – гаджет!».

Акция посвящена борьбе с использованием гаджетов при управлении авто и на переходах на проезжей части.

В мероприятии примут участие:

- заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Александрович Севостьянов;

- директор автошколы им. Давыдова Орехово-Зуевского г. о. Валентин Андреевич Данишин.

Место проведения: пресс-центр РИАМО (г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.