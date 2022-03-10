РИАМО - 10 мар. В Минобороны РФ заявили, что в украинских лабораториях шли опыты с образцами Covid-19 летучих мышей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве утверждают, что работу лабораторий финансировали США, а целью этих опытов было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Вскоре РФ намерена опубликовать данные, которые были получены от работников украинских лабораторий.

Как сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, главный интерес у России вызывают документы о проекте США по изучению переноса патогенов с помощью диких птиц, мигрирующих между Украиной, Россией и соседними странами.