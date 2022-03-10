РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Следователи в Люберцах устанавливают обстоятельства падения пятилетнего мальчика из окна 4 этажа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сообщение о том, что ребенок поступил в больницу с характерными травмами, передали в правоохранительные органы 9 марта. Следственный отдел Люберец организовал доследственную проверку.

По версии следствия, ребенок находился дома с мамой, которая ненадолго вышла из комнаты. В этот момент мальчик забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Ребенка госпитализировали с травмой головы.

ГСУ СК России по Московской области предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях.