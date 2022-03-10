РИАМО - 10 мар. За последние сутки в больницы РФ отправлен 9401 человек с подтвержденным коронавирусом. Это на 207,8% больше по сравнению с 9 марта (3054), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране выявили 51 231 новый случай коронавируса, выздоровели 148 634 человека, спасти не удалось 665 инфицированных.

С начала пандемии в России зафиксировали 17 191 300 новых случаев заражения, выздоровели 15 043 717 человек, скончались 358 911 Covid-пациентов.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам «122» или 8-800-2000-112.

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