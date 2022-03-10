РИАМО - 10 мар. В рамках работ по возведению Московского скоростного диаметра (МСД) путепровод через Кавказский бульвар на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД построили на 60%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Забетонированы все 88 свай, возведены 2 из 3 опор путепровода, между первой и второй опорами уже смонтированы 14 балок пролетного строения. Также ведутся работы по бетонированию третьей опоры», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект восьмого участка хорды еще включает возведение 4 подземных переходов в районе улицы Бехтерева. Один из них уже построен, три других находятся в работе.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генподрядчиком и генпроектировщиком нескольких участков ЮВХ, которая войдет в состав МСД) Юрий Кравцов добавил, что протяженность путепровода основного хода хорды через Кавказский бульвар будет 63 м, ширина – 17 м. Сам объект будет четырехполосным – по 2 полосы движения транспорта в каждую сторону.

Кроме путепровода через Кавказский бульвар, на восьмом участке хорды возводят еще 3 путепровода: через Кантемировскую улицу, реку Городню и Котляковский ручей.

«Путепровод через Котляковский ручей готов на 3/4: смонтированы все балки пролетного строения, завершено заполнение бетоном стыков железобетонных конструкций и уже наполовину сформированы парапеты», – отметил глава «Мосинжпроекта».

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Они составят новую городскую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр». Готовность данной трассы оценивается в 62%.

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», – написал мэр в своем личном блоге.