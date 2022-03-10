РИАМО - 10 мар. В рамках работ по возведению Московского скоростного диаметра (МСД) путепровод через Кавказский бульвар на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД построили на 60%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По его словам, проект восьмого участка хорды еще включает возведение 4 подземных переходов в районе улицы Бехтерева. Один из них уже построен, три других находятся в работе.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генподрядчиком и генпроектировщиком нескольких участков ЮВХ, которая войдет в состав МСД) Юрий Кравцов добавил, что протяженность путепровода основного хода хорды через Кавказский бульвар будет 63 м, ширина – 17 м. Сам объект будет четырехполосным – по 2 полосы движения транспорта в каждую сторону.
Кроме путепровода через Кавказский бульвар, на восьмом участке хорды возводят еще 3 путепровода: через Кантемировскую улицу, реку Городню и Котляковский ручей.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Они составят новую городскую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр». Готовность данной трассы оценивается в 62%.
«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», – написал мэр в своем личном блоге.
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