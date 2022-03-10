РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Сотрудники администрации Подольска 11 марта встретятся с жителями округа и ответят на их вопросы, сообщает пресс-служба администрации округа.

11 марта в микрорайоне Стрелковский будет организована встреча с жителями в рамках работы выездной администрации. На вопросы граждан ответят заместители главы администрации Подольска и руководители структурных подразделений.

Выездная администрация будет работать в помещении территориального отдела «Стрелковский» в поселке Быково на улице Центральной, 5. Жителей округа ждут с 16:00 до 18:00.