РИАМО - 10 мар. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss AG объявил о закрытии своих онлайн- и офлайн-магазинов на территории России, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что пошли на такой шаг на фоне событий вокруг Украины. При этом производитель нацелен на оказание финансовой помощи пострадавшим сотрудникам и поддержку связей с деловыми партнерами.

Hugo Boss закрыл свои магазины и приостановил торговлю в РФ еще 9 марта.

В минувшем году на РФ и Украину пришлось около 3% продаж компании.

Ранее с российского рынка ушли такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Это связано с санкциями, введенными в отношении РФ после начала спецоперации на Украине.

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