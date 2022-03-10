РИАМО - 10 мар. Курс доллара США на торгах Московской биржи в четверг превысил 121 рубль. Это обновление исторического максимума на отечественном финансовом рынке, пишет Газета.ru.

К 10:15 мск курс доллара достиг отметки 121,52 рубля, однако к 10:30 опустился до значения в 120,01 рубля.

Максимальное значение евро на торгах в четверг превышало 130,5 рубля. При этом минимальное значение опускалось до 125 рублей.

Ранее 9 марта курс доллара на торгах Мосбиржи вплотную приближался к 120 рублям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно об отставке главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

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