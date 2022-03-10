РИАМО - 10 мар. В столице после коронавируса выздоровел 2591 человек, всего с начала пандемии в городе вылечились от инфекции 2 517 165 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за сутки выявили 1215 случаев инфицирования, с начала пандемии в городе выявили 2 716 141 случай Covid-19.

Умерло за сутки 57 пациентов с диагностированным коронавирусом, всего число скончавшихся в Москве на текущий момент составляет 42 002 человека.

Единственным надежным способом защиты от инфекции по-прежнему остается вакцинация. Прививку можно сделать в пунктах при городских поликлиниках и в популярных общественных местах, например, торговых центрах.

Ранее врачи сообщали, что заболевшие штаммом омикрон отмечают сухой кашель, боль в груди и нарушения в работе кишечника. При этом у них наблюдаются повышенная температура и интоксикация.