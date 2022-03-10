РИАМО - 10 мар. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 4069 человек, всего болезнь в регионе победили 888 079 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в подмосковные больницы доставили 213 заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 160 случаев заражения, умерли 30 Covid-пациентов.

Всего в регионе выявили 949 184 случая коронавируса, скончались 14 411 заболевших.

Защититься от Covid-19 можно с помощью вакцинации. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.