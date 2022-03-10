РИАМО - 10 мар. Труп мужчины с телесными повреждениями обнаружили в квартире жилого дома в подмосковном Серпухове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на ул. Советской, где было найдено тело гражданина 1962 года рождения. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг.

Полицейские за совершенное преступление задержали гражданина 1982 года рождения. Как выяснили правоохранители, преступление было совершено в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.