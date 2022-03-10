РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мар. В микрорайоне Южный Домодедова произошла авария на канализационном коллекторе, в связи с этим временно приостановлена подача воды, сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас ведутся работы по восстановление системы канализования.

На улице Курыжова у дома №15 установлена бочка с водой.

О сроках окончания работ сообщат дополнительно. Жителям приносят извинения за временные неудобства.