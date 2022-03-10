РИАМО - 10 мар. На территории столицы проживают 980 тыс. горожан с инвалидностью. В прошлом году технические средства реабилитации получили 230,6 тыс. человек, то есть все, кто обратился, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В столице свою деятельность ведут 11 реабилитационных центров, 8 реабилитационно-образовательных учреждений, 95 реабилитационных отделений при ТЦСО (в т.ч. 35 отделений для детей-инвалидов).

Люди с инвалидностью могут получить разные услуги. Так, доступны услуги стационарной, нестационарной и мобильными службами. В прошлом году ими воспользовались около 148 тыс. человек.

В Москве уделяют особое внимание социальной интеграции инвалидов и формированию безбарьерной среды. По последним данным, 86% социально значимых объектов в мегаполисе приспособлены для людей с инвалидностью.

Также в столице реализуют несколько новых проектов по поддержке людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Теперь дома-интернаты называются по-другому – «социальными домами». В них все работает по-новому: появляется доступная и безопасная среда, создаются бытовые комнаты и мультизоны с мобильными перегородками для групповых и индивидуальных занятий. При этом у тех, кто проживает в таких заведениях, появляется больше

личного пространства.

Кроме того, в столице продолжает работать школа родственного ухода. С помощью нее родственники людей с инвалидностью учатся обслуживать своих родных.