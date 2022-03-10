РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске в текущем году капитально отремонтируют 280 многоквартирных домов и обновят 330 подъездов, впервые проведут работы по ремонту и утеплению фасадов 23 МКД при помощи инновационной бескаркасной системы, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Планируется провести фасадные работы на 133 МКД, отремонтировать кровли на 116, внутренние инженерные системы заменят в 111 домах, в 6 домах выполнят ремонт подвальных помещений. Еще на 20 объектах отремонтируют отмостки и фундамент. Общедомовые приборы учета энергоресурсов появятся в 75 домах, еще в 7 МКД заменят лифтовое оборудование.

По всем видам работ подрядные организации уже определены. В настоящий момент работы ведутся по 76 системам в 47 МКД.

Кроме того, в текущем году в 10 МКД планируется привести в надлежащее состояние аварийные балконы, которые не только портят фасады зданий, но и представляют реальную опасность для владельцев квартиры и обычных прохожих. На таких объектах заменят аварийные плиты. Этот вид работ также впервые проводится на территории муниципалитета.

В 2022 году за счет бюджетов Московской области и муниципалитета отремонтируют 110 подъездов, еще 220 – за счет внебюджетных источников, в том числе средств управляющих организаций, полученных за счет ставки на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

«В ходе обсуждения вопросов и капремонта МКД, и ремонта подъездов настоятельно рекомендовал руководству подрядной организации и управляющих компаний не затягивать производство работ и приступить к ним незамедлительно. Объем большой, график плотный, но самое главное – мы не имеем права обмануть ожидания наших жителей!» – написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

С полным перечнем ремонтных работ МКД и подъездов, а также графиком их выполнения можно ознакомиться на официальном сайте администрации округа.