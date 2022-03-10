РИАМО - 10 мар. В столице месячник по уборке и благоустройству территории пройдет с 1 по 30 апреля, а общегородской субботник состоится 16 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

В рамках месячника благоустройства на территории мегаполиса приведут в порядок все столичные объекты: от крупных инженерных сооружений до фасадов жилых домов.

Столичные коммунальные службы в рамках месячника вывезут остатки снега, очистят общегородские и внутридворовые территории, приведут в порядок газоны, уберут сухостой, проведут ремонт и покраску детских и спортплощадок. Кроме того, планируется помыть и отремонтировать цоколи, фасады, входные группы, лестницы и иные конструктивных элементы домов.

На дорогах и улицах мегаполиса помоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят разметку, еще рабочие начнут текущий ремонт дорог.

В Москве будут вымыты транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, объекты монументального искусства. Рабочие проведут подготовку к сезону фонтанов, набережных и причалов.

На общегородской субботник приглашают учеников московских школ, студентов, сотрудники предприятий и всех жителей столицы. Они будут работать в парках и дворах, на территориях объектов соцсферы. В рамках субботника нужно будет убрать мусор, прошлогоднюю листву, создавать цветочные клумбы, сажать деревья и кустарники. Нужный для работы инвентарь будет выдан участникам субботника.