РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») по итогам 2021 года перевыполнили план по продажам продукции гражданского назначения на 60%, сообщает пресс-служба предприятия.

Рост выручки произошел за счет выросшей реализации спортивных и охотничьих патронов серии «Олимп», оказания услуг лицензирования. Также за счет роста испытаний в интересах различных предприятий, так как ЦНИИТОЧМАШ является ведущим в стране центром испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему, защитной экипировки.

В 2021 году предприятие поставляло спортивные и охотничьи патроны серии «Олимп» не только внутри страны, но и за рубеж. Впервые за 40-летнюю историю производства партию патронов «Олимп» направили на Африканский континент. В 2021 году ЦНИИТОЧМАШ осуществил первую зарубежную поставку разработанного в институте 9-мм самозарядного спортивного пистолета.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» наращивает производство продукции гражданского назначения в рамках реализации стратегии госкорпорации «Ростех», предусматривающей увеличение доли выручки от гражданской продукции предприятиями до 50% в 2025 году.