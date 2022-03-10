РИАМО - 10 мар. Гражданам РФ запретят покупать приложения в Google Play. Такое решение приняли в компании Google, сообщает «Вечерняя Москва».

Теперь россияне смогут скачивать только те приложения, за которые не нужно будет платить. Также пользователям всех каналов на YouTube в России приостановили монетизацию.

Россия испытывает сейчас на себе колоссальное давление недружественных стран Запада. Это связано с началом военной спецоперации на Украине.

С российских рынков уходят многие зарубежные компании – IKEA, Volkswagen, Apple, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. При этом в России выступили с инициативой национализировать ушедшие с рынка иностранные компании.