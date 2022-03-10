РИАМО - 10 мар. Двугорбый верблюд Вениамин прибыл в центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском в конце января из Ростова. Дорогу он перенес хорошо, а сейчас уже обосновался на новом месте, сообщили в пресс-службе зоосада.

Выгрузка не заняла много времени, и вскоре верблюд уже прогуливался по своему просторному вольеру. Через дорогу за ним наблюдала молодая верблюдица: она была настолько очарована, что даже не притронулась к завтраку. Вениамин и Мишель – молодые животные. Самцу 2 года, а самке – чуть больше года.

К новым киперам Вениамин отнесся дружелюбно и даже подходил знакомиться. В зоопарке верблюды питаются сеном, овсом, травяной мукой из люцерны, получают ивовые веники и елку. Летом им в рацион добавляют немного овощей (тыква, морковь) и свежую траву.

Дикий двугорбый верблюд занесен в Красную книгу МСОП в категории CR – вид, находящийся в критической опасности угрозы исчезновения. Популяция этих животных насчитывает всего несколько сотен особей и продолжает сокращаться из-за браконьерства и конкуренции с домашним скотом.

А в зоопарках часто содержатся домашние двугорбые верблюды. Верблюд был одомашнен очень давно. Он служит надежным транспортным средством в условиях пустыни, также используются его молоко, мясо, шкура и шерсть.