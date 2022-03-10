РИАМО - 10 мар. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой освободить от оплаты ЖКУ российские многодетные семьи для поддержки в кризисный период, пишет газета «Известия».

В РФ предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ семьям, которые имеют трех детей.

По словам зампредседателя комитета Светланы Разворотневой, данное предложение направлено в Минстрой РФ, в ближайшее время планируют представить и в кабмин.

Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за коммуналку людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате ЖКУ для россиян и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний.

Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, в которых есть безработные, а также отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК.

По словам экспертов, данные меры поддержки весьма целесообразны, однако при этом необходимо будет тщательно взвешивать, на какие из них сможет в первую очередь выделить средства государство.