РИАМО - 10 мар. Правоохранители пресекли деятельность группы компаний по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению туристических услуг, ее работников проверяют на причастность к незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Злоумышленники с помощью имеющихся после продажи турпутевок средств оказывали услуги по обналичиванию денег различным коммерческим организациям. Заинтересованные организации по надуманным основаниям переводили деньги со своих счетов на счета подконтрольных подозреваемым фирм с признаками фиктивности.

Затем данные деньги перечисляли на счета группы-компаний по агентским договорам как за вымышленные, так и за реально ранее предоставленные физлицам туристические услуги, а потом обналичивались. Незаконный доход подозреваемых превысил 26 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски в офисах, где могла осуществляться противоправная деятельность. В качестве доказательств изъяты документы и электронные носители информации.

Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов противоправной деятельности.