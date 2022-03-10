РИАМО - 10 мар. Российские владельцы YouTube-каналов теперь лишены всех функций, связанных с монетизацией. Решение об этом приняло руководство американского видеохостинга, сообщает Федеральное агентство новостей.

Владельцы каналов получили сообщения об ограничениях. Теперь гражданам РФ также недоступны сервисы «Спонсорство», «Суперчат», «Суперстики» и «Мерч».

В сообщении сказано, что изменения не коснутся пользователей, проживающих в других странах.

В последние недели Россия столкнулась с агрессивным ответом Запада на начало спецоперации на Украине, о которой объявил президент страны Владимир Путин 24 февраля. Многие иностранные бренды и компании покидают Россию или временно приостанавливают свою деятельность.