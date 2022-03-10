РИАМО - 10 мар. С 28 февраля по 5 марта комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 19 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, были опубликованы закупки на поставку периферийного оборудования, веб-камер, шлема виртуальной реальности, комплекта кабелей и переходников с целью создания центров цифрового образования детей «IT-куб», оборудования для кабинета технологии в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Размещены закупки на поставку оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Опубликованы закупки на проектирование и капремонт Солнечногорской областной больницы, стационарного корпуса Воскресенской первой районной больницы, хирургического корпуса №2 Коломенской центральной районной больницы, Новопетровской поликлиники Истринской областной клинической больницы, городской поликлиники Жуковской городской клинической больницы, терапевтического корпуса Щелковской областной больницы.

Аналогические закупки размещены для Дмитровской областной больницы, поликлиники №3 Егорьевской центральной районной больницы.

Опубликована закупка на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства на лесной участок лесопарка Волкуша в Подольском лесничестве.

Размещена закупка на поставку проекторов в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Опубликована также закупка на оказание услуг комплексной охраны образовательных учреждений Богородского городского округа.