РИАМО - 10 мар. Пять кинотеатров сети подготовили специальную программу «Детский полдень в «Москино» для детей, в рамках которой можно будет попасть на сеансы за 50 рублей по 31 марта, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«К программе присоединились кинотеатры «Тула», «Спутник», «Березка», «Полет» и «Сатурн». Она продлится 3 недели, так что посетить сеансы можно будет и во время весенних каникул. Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние 2 года», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, школьники смогут увидеть художественный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы», который расскажет о жизни обитателей самого глубокого озера в мире. Также юные москвичи смогут посмотреть картину «Пальма» об истории собаки, которую бросили.

Еще в эти дни по специальной цене дети смогут увидеть картину «Про Лелю и Миньку» по рассказам писателя Михаила Зощенко.

Также можно будет посмотреть и мультфильмы: «Братья медведи: Тайна трех миров», «Песнь моря», «Пламенное сердце» и другие.

С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте.