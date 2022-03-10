РИАМО - 10 мар. Столбики термометров в ночь на четверг в столице опустили до минус 14 градусов. Таким образом, эта ночь стала самой холодной с середины января в городе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса», - сообщил Тишковец РИА Новости.

Он уточнил, что такая температура даже не характерна для января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе сугробы начнут испаряться с 14 марта. Тогда в столичном регионе воздух прогреется до плюс 5 градусов.