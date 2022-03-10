РИАМО - 10 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что недопустимо искусственно повышать цены на те продукты, которые производят в РФ, пишет Газета.ru.

Он уточнил, что товары могут дорожать в России в условиях санкций, которые ввели недружественные страны в отношении нашей страны. Например, из-за повышения курса валюты или перебоев в поставках.

«Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — сообщил спикер в своем Telegram-канале.

По его словам, поставщики обеспечены запасом товара, дефицита не наблюдается. Поэтому цены повышаются необоснованно.

Также Володин сообщил, что намерен обсудить данный вопрос с главой Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, он пообещал наказать бизнесменов, которые наживаются на гражданах в нынешней ситуации.

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после начала военной спецоперации на Украине. В отношении РФ введено масштабное число санкций, которые призваны ослабить экономику страны.