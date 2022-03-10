РИАМО - 10 мар. В связи с проведением работ на инженерных сетях в Москве временно изменится схема движения на северо-западе, западе и юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Проектируемом проезде №739 в районе дома №128, строение 5 ограничат движение с 15 по 28 марта. С 28 марта по 14 апреля - в местном проезде в районе дома №128, строение 5 на улице Лобачевского, а с 14 по 29 апреля — в местном проезде в районе дома №130, строение 6 на улице Лобачевского.

С 29 апреля по 30 июня ограничения будут действовать на участке Проектируемого проезда №739 в районе дома №130, строение 6 на улице Лобачевского. В местном проезде в районе дома №128, строение 1 на улице Лобачевского ограничат движение с 20 июня по 29 июля.

По боковому проезду Волоколамского шоссе в сторону центра в районе дома №10, корпус 4 на улице Габричевского ограничат движение с 14 марта по 30 июля, а также по боковому проезду Волоколамского шоссе в сторону области от дома №60, корпуса 1 до Сосновой аллеи.

С 14 марта по 29 сентября - на участке Сосновой аллеи в районе дома №62 на Волоколамском шоссе. С 11 мая по 25 декабря движение будет ограничено от дома №62 до дома №80, строение 4 на Волоколамском шоссе, с 10 июня по 25 декабря — от дома №6 до дома №1.

Помимо этого, изменится схема движения в районе Теплый Стан. Полностью перекроют местный проезд с 6 марта 2022 года по 1 марта 2023 года от дома №4, строение 1 до дома №4а, строение 3 на улице Генерала Тюленева. Также из-за проведения строительных работ с 6 марта по 15 ноября ограничат движение на участке улицы Теплый Стан от дома №21, корпуса 1 на улице Теплый Стан до дома №3, строение 1 на улице Генерала Тюленева.