РИАМО - 10 мар. На территории столицы реализуется программа масштабного развития транспортной инфраструктуры. В мегаполисе активно строят новые станции метро, а также развивают улично-дорожную сеть и железнодорожный транспорт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В 2022 году в городе намерены завершить строительство Большой кольцевой линии столичной подземки, реконструировать и построить 10 станций Московских центральных диаметров.

Также в этом году работы пройдут над проектом хордовой магистрали, московского скоростного диаметра. Еще в планах заняться реконструкцией развязок МКАД. Кроме того, активно формируется транспортный каркас в ТиНАО.

По словам Бочкарева, новая Москва – наиболее активно развивающаяся территория города.

«Сегодня реализуется комплексный подход: вместе с жильем активно строятся новые социальные объекты, создаются рабочие места и, конечно, развивается транспортная инфраструктура», — подчеркнул Бочкарев.

Ранее заммэра сообщал, что формирование единого транспортного каркаса российской столицы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года.