РИАМО - 10 мар. Организация «Общественная потребительская инициатива» подготовила список иностранных компаний, которые могут национализировать в России после их ухода с отечественного рынка. Перечень направлен в правительство и Генпрокуратуру, пишет газета «Известия».

В список вошли 59 компаний. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — сказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, у российских властей сформировалась единая позиция относительно тех компаний, которые решили без причин закрыться на территории РФ. Руководителей этих компаний могут привлечь к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после объявления о начале военной спецоперации на Украине. В отношении РФ были введены агрессивные санкции, направленные на ослабление отечественной экономики.