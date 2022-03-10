РИАМО - 10 мар. В четверг в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется в зоне юго-восточной периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 7 градусов, по Московской области - от минус 5 до минус 10 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. В середине дня атмосферное давление составит 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.