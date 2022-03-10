РИАМО - 10 мар. В четверг в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой. Тема мероприятия: «Соблюдение прав жителей ДНР и ЛНР, размещенных на территории Московской области».
В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:
- как обеспечиваются права жителей ДНР и ЛНР, размещенных в Подмосковье?
- какие обращения от них поступают?
- ведется ли мониторинг ситуации аппаратом уполномоченного?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии