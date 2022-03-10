РИАМО - 10 мар. В четверг в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой. Тема мероприятия: «Соблюдение прав жителей ДНР и ЛНР, размещенных на территории Московской области».

В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:

- как обеспечиваются права жителей ДНР и ЛНР, размещенных в Подмосковье?

- какие обращения от них поступают?

- ведется ли мониторинг ситуации аппаратом уполномоченного?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.