РИАМО - 9 мар. Сейчас правительство Подмосковья вместе с федеральными властями ищет способы поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прежде всего, это доступные кредиты, это льготные программы и по ипотеке, и по импортозамещению, которые сегодня очень важны. Поэтому сложная, непростая ситуация, но нужно ее преодолеть и стать сильнее», - подчеркнул Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Экономические санкции были ведены в отношении РФ западными и некоторыми другими странами в ответ на проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Вслед за этим некоторые крупные компании заявили о приостановке работы на российском рынке.