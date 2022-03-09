РИАМО - 9 мар. Роскомнадзор требует от администрации соцсети TikTok разблокировать видео с обращением президента России Владимира Путина, сообщает Газета.ru.

Также ведомство просить администрацию соцсети объяснить причины, по которым на видео наложили ограничения.

Как сообщается, доступ ограничен для пользователей из других стран. В Роскомнадзоре считают, что эти действия соцсети нарушают «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

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