РИАМО - 9 мар. Банк России принял решение не возобновлять в четверг торги в секции фондового рынка на Московской бирже. Торги не проводятся уже несколько дней, сообщается на сайте биржи.

10 марта не будет торгов на рынках акций и стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Облигации будут торговаться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

Валютные и товарные инструменты будут доступны на срочном рынке с 10:00 до 18:45, также как и фьючерсы и опционы на SPDR S&P 500 ETF Trust.

Валютный и денежный рынки откроются с 10:00, а завершатся торги по ним в 19:00.

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