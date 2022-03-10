РИАМО - 10 мар. В этот день традиционно проводится масштабная просветительская кампания о важности почек для человека. А еще профессиональный праздник отмечают работники архивов.

Всемирный день почки

С 2006 года во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Его создали совместными усилиями Международное общество нефрологов и Международная федерация почечных фондов. Основная его цель – привлечь внимание к росту числа людей с заболеванием почек и необходимости развития этого направления в здравоохранении.

В этот день чаще всего организуют профильные форумы, встречи по обмену опытом для врачей и просветительские мероприятия. По данным ВОЗ, сегодня заболевания почек выявлены у 10% населения планеты. Большинство болезней – тяжелые и часто приводят к летальному исходу. Их появлению способствуют вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики, малоподвижный образ жизни и другие.

День архивов в России

В 2003 году решением коллегии Федеральной архивной службы РФ в календарь был внесен День архивов. 10 марта выбрали не случайно, в этот день в 1720 году Петр I подписал указ о создании первого в России государственного акта «Генеральный регламент или Устав». На его основе были созданы архивы и госдолжность архивариуса.

На сегодняшний день в архивах России хранится более 500 млн единиц на различных носителях, самые ранние датируются 11 веком. Каждый год объем документов увеличивается примерно на 1,7 млн единиц хранения. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значения.

День Тараса Бессонного

10 марта почитают память Святого Тарасия (патриарх Константинопольский). Предания запечатлели его исключительно добрым человеком, утешавшим скорбящих, защищавшим обиженных.

На Руси считалось, что святой помогает бороться с лихорадкой. Ее лечили соком осиновой коры, который следовало обязательно соскоблить снизу вверх.

Большинство связанных с этим днем примет предсказывали недоброе. Например, нельзя было ложиться до захода солнца – лихорадка через сон придет. А если в этот день дверь срывало с петель, быть большой беде - смерти или пожару.​