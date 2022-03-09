РИАМО - 9 мар. В Московской области подвели итоги традиционного конкурса на присуждение стипендий губернатора региона Андрея Воробьева выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Стипендии присуждают на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области». Награды призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты Подмосковья.

Эти стипендии присуждают ежегодно. За три года их сумма увеличена вдвое. Пять выдающихся деятелей культуры получают ежегодную стипендию в размере 240 тыс. рублей, а 10 молодых талантливых авторов – по 120 тыс. рублей в год.

Премии в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства»

Итак, премии в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» достались:

Евгении Беляничевой на создание авторского проекта «Союз цвета и музыки» (Балашиха), Ивану Заславцу на создание оратории «Китеж-Град» (Сергиево-Посадский округ); Евгении Комаровой на создание проекта «АрхиТекстура. Музейный альбом» (городской округ Пущино); Светлане Липчанской на создание просветительского проекта «Хоровая музыка славянских композиторов» (Балашиха) и Елене Павловой на создание литературно-поэтического сборника поэтов Подмосковья «Есть Родина у каждого из нас…» (Богородский округ).

Номинация «Молодой талантливый автор Московской области»

Премии в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» достались Елене Величко на организацию конкурса и издание альманаха молодых литераторов Московской области (Королев), Фариту Галиахметову на создание звукозаписи «Классика с детства» (Красногорск), Милене Денисовой на создание сборника поэзии «Строки личного дневника» (Королев), Эдуарду Дьяченко на создание вокально-инструментальной поэмы «Больше, чем музыка» (Красногорск) и Илье Ермишину на создание русского народного мюзикла «Колесо» (Воскресенск).

Кроме того, премии присуждены Марии Мироновой на создание иллюстрированных книг стихов для детей (Лотошино), Ирине Мурзиной на создание детского балетного спектакля «Дюймовочка» (Реутов), Виктории Преображенской на создание хореографической композиции «Прекрасное далеко» в исполнении ансамбля бального танца VicDance (Люберцы).

А также Наталии Силаевой на создание книги «КЛИО: советы начинающим прозаикам, занимательная поэзия» (Серпухов), Столяренко Александре на создание сольной концертной программы «Городу и миру» (Наро-Фоминский округ).