РИАМО - 9 мар. Свою работу на территории России временно приостанавливает компания Victoria's Secret. В среду магазины работают последний день, сообщает Газета.ru.
Онлайн-магазины перестали работать уже днем в среду, а офлайн-магазины закроются в 22 часа.
В компании отметили, что клиенты получат все заказы, оформленные до 9 марта включительно.
Ряд иностранных компаний сворачивает свою деятельность в РФ в качестве санкций. Это ответ Запада на проведение РФ спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.
Что происходит 9 марта: санкции в нефтегазовом секторе и закрытие KFC в России>>
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