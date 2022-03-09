РИАМО - 9 мар. Свою работу на территории России временно приостанавливает компания Victoria's Secret. В среду магазины работают последний день, сообщает Газета.ru.

Онлайн-магазины перестали работать уже днем в среду, а офлайн-магазины закроются в 22 часа.

В компании отметили, что клиенты получат все заказы, оформленные до 9 марта включительно.

Ряд иностранных компаний сворачивает свою деятельность в РФ в качестве санкций. Это ответ Запада на проведение РФ спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.

Что происходит 9 марта: санкции в нефтегазовом секторе и закрытие KFC в России>>