РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился с молодежью муниципалитета и обсудил с ней будущие совместные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.
Также ребята предложили свои идеи по улучшению качества жизни в городском округе.
Кроме того, глава Котельников и юные жители пообщались на тему гуманитарной помощи населению Луганской и Донецкой народных республик.
Встреча прошла в позитивной и неформальной атмосфере.
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