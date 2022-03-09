РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился с молодежью муниципалитета и обсудил с ней будущие совместные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также ребята предложили свои идеи по улучшению качества жизни в городском округе.

Кроме того, глава Котельников и юные жители пообщались на тему гуманитарной помощи населению Луганской и Донецкой народных республик.

Встреча прошла в позитивной и неформальной атмосфере.