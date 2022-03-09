РИАМО - 9 мар. Президент России Владимир Путин обсудил специальную операцию на Украине в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. В разговоре поднимался вопрос разрешения ситуации, сообщает Газета.ru.

В разговоре обсуждался третий раунд переговоров между Москвой и Киевой, а также гуманитарные аспекты.

Путин рассказал, какие меры используются по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, а также о попытках нацформирований этому помешать.

О начале военной спецоперации на Украине Путин объявил утром 24 февраля. Основная ее цель – защита мирных граждан, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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