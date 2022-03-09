РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мар. Работы по прокладке коммуникаций, строительству дорог и обеспечению электроснабжения в поселке «Спасибо врачам» в Домодедове начнутся после схода снега. Об этом сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Ежокин провел совещание в Домодедовской городской больнице по реализации проекта поселка «Спасибо врачам».

«Как только растает снег, начнем работы в поселке «Спасибо врачам». По границе с земельным участком идут коммуникации компании «Коалко», согласовали с инвестором, что предприятие даст бесплатное присоединение к ВЗУ и очистным. Первым делом в поселке начнем работы по прокладке внутрепоселковых коммуникаций, проложим дороги и обеспечим электроснабжение», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поселок находится в деревне Курганье. Там выделено 125 участков, выданы уже 93 из них. Кроме этого поселка врачей предусмотрено еще 32 участка в обжитой деревне Буняково – все из них уже выданы.