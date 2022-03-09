РИАМО - 9 мар. Предложения столичных парламентариев по повышению устойчивости экономики Москвы в условиях санкций будут направлены в профильную комиссию, о создании которой мэр столицы Сергей Собянин объявил 4 марта, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«В рамках комиссии создано 7 штабов по направлениям. Уже на следующей неделе Мосгордума передаст в указанную городскую комиссию обобщенные предложения профильных комиссий думы, а также фракций и иных постоянных депутатских объединений», - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что основная задача власти сейчас - максимально оградить жителей Москвы и экономику города от возможных последствий введенных санкций.

«Председатели профильных комиссий МГД уже включились в работу, полностью владеют информацией об актуальной ситуации во всех сферах жизнедеятельности города. Главное сейчас – быть сильными, мужественными, верить в свою страну, себя. Наше спокойствие, единение, готовность помогать друг другу не дадут никаких шансов дестабилизировать ситуацию», - подчеркнул Шапошников.

Зампред Мосгордумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в столичном парламенте, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилполитике Степан Орлов отметил, что санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине, создают определенные риски. Требуется добиться того, чтобы все системы городского хозяйства и экономика столицы продолжали эффективно работать.

«Уже сейчас в адрес столичных парламентариев поступают письма и обращения избирателей, мы встречаемся с экспертами, трудовыми коллективами и общественными организациями. И, конечно, вместе с исполнительными органами власти нам нужно подготовить пакет мер, который позволит с честью и достоинством, как это всегда и было, выйти из этой ситуации», - сказал Орлов.

Он напомнил, что Мосгордума может вносить федеральные инициативы законов в Госдуму.

«Я верю в москвичей, верю в наш город, мы справимся со всеми проблемами. Для этого нам нужно быть солидарными», - подчеркнул Орлов.

Председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что открыт для обратной связи по данному вопросу.

«Как председатель комиссии по предпринимательству в тесном контакте с малым и средним бизнесом из разных сфер, от ресторанного бизнеса до IT, разрабатываем пакет предложений», - рассказал Головченко.

Помимо подготовки предложений столичный парламент организовал постоянный мониторинг СМИ и соцсетей по вопросам экономической ситуации в мегаполисе, введения санкций и контрсанкций.

Санкции против России были введены рядом стран после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Следом о своем уходе с российского рынка объявили некоторые крупные компании. Спецоперация РФ направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

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