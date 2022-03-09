РИАМО - 9 мар. Евросоюз включил в санкционный список ряд российских бизнесменов из-за ситуации на территории Украины, сообщает kp.ru.

Соответствующая информация приводится в Официальном журнале ЕС.

В новый санкционный реестр вошли, к примеру, глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи, глава правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, руководитель «Фосагро» Андрей Гурьев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и другие.

Кроме того, под санкциями оказались 146 российских сенаторов.

Причиной внесения в санкционный перечень стала «поддержка властей РФ и госпредприятий».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на территории Украины, которая направлена на демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса. После этого в отношении РФ страны Запада незамедлительно ввели серьезные пакеты санкций, затрагивающие экономику России.

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