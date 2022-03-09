РИАМО - 9 мар. Волонтеры помогли с размещением и транспортировкой вещей женщине, приехавшей из Донбасса с тремя детьми и внуком, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Елена с тремя детьми и внуком приехала в Московскую область из Донецка. Ее старший сын остался дома. Волонтеры встретили семью в Апрелевке и вызвались помочь с размещением.

Дочь Елены Анна смогла найти работу в Москве и снять недалеко небольшую комнату. У семьи очень скоромное жилье, многого не хватает для комфорта. У Анны маленький ребенок.

Волонтеры помогли женщинам с транспортировкой вещей. Также Общественная палата Московской области помогла семье купить первоочередные вещи.

Вскоре в комнате сделают небольшой ремонт. Семья поддерживает связь с волонтерами, которые готовы в любой момент подключиться и помочь.

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