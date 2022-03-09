РИАМО - 9 мар. Подмосковные полицейские при поддержке бойцов спецназа ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в одном из частных домов в деревне Теперки Орехово-Зуевского округа. По подозрению в организации подпольной лаборатории задержали двух москвичей, в отношении них возбуждено дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что нарколаборатория была организована в частном доме, принадлежащем родственнику одного из подозреваемых. В ходе обыска правоохранители обнаружили внутри здания множество емкостей с белым порошком, химические реактивы, колбы, мерные стаканы, весы и другие предметы, используемые в наркопроизводстве.

Согласно выводам экспертного заключения, изъятый из дома порошок общей массой более 5 кг является наркотиком мефедроном, а конфискованная жидкость – прекурсором для изготовления наркотиков общей массой около 300 г.

«В отношении задержанных следователем Следственного управления УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.