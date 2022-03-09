РИАМО - 9 мар. Правительственная комиссия положительно оценила идею по национализации компаний, которые покинули российский рынок в рамках санкции против РФ. Таким образом, будет поддержан второй пакет мер по поддержки экономики страны, сообщает Федеральное агенство новостей.

Законопроект позволяет вводить внешнее управление для предприятий, более 25% акций которых принадлежит инвесторам из недружественных стран.

При этом у зарубежных компаний есть возможность избежать такого сценария. Для этого нужно будет сообщить о возобновлении деятельности в России в течение 5 дней.

В противном случае суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после — акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Новый владелец должен будет сохранить большинство сотрудников компании и минимум год продолжать деятельность старого предприятия.

С помощью этого законопроекта в России хотят сохранить рабочие места.

Россия столкнулась с агрессивным ответом Запада после начала военной операции на Украине, которая призвана освободить жителей Донбасса и провести демилитаризацию страны.

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