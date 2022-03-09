РИАМО - 9 мар. В выходные дни морозы в столице сменятся на потепление. В понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Максимальных значений морозы достигнут в четверг. Ночью в Москве ожидается минус 16-14 градусов, по области – минус 19-14. Днем в столице – минус 5-3, в Подмосковье – минус 7-2 градуса.

В пятницу ночью в столице будет минус 14-12 градусов, по области – минус 17-12. Днем воздух местами прогреется до плюс 1 градуса.

Суббота будет пасмурной, ожидается небольшой снег с гололедицей. Ночью в столице минус 10-8 градусов, по области – минус 13-8 градусов, днем в Москве 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

В воскресенье дневная температура поднимется до плюс 4 градусов, а в понедельник будет от 0 до плюс 5 градусов.