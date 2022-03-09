РИАМО - 9 мар. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 506 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых случаев выявили в Мытищах (45), Красногорске (42), Одинцовском округе (36) и Домодедове (29), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

27 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Истре, 24 – в Орехово-Зуевском округе, по 23 – в Раменском округе и Химках, 22 – в Ленинском округе, по 15 – в Люберцах, Подольске и Солнечногорске, по 14 – в Сергиево-Посадском округе и Ивантеевке.

По 12 – в Богородском округе и Электростали, по 11 – в Ступине и Коломне, 10 – в Жуковском, по 9 – в Дмитровском округе, Чехове и Долгопрудном, по 8 – в Воскресенске и Зарайске, 7 – в Балашихе, по 6 – в Павловском Посаде и Дубне, по 5 – в Шатуре и Электрогорске.

По 4 – в Кашире, Краснознаменске и Лобне, 3 – в Дзержинском, по 2 – в Котельниках, Власихе, Пушкине, Луховицах, Лыткарине и Талдомском округе, по 1 – в Волоколамском округе, Егорьевске, Реутове, Серебряных Прудах, Серпухове, Фрязине и Щелкове.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Звездном городке, Клину, Королеве, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском округе, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявили 949 024 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 14 381 человек. Выздоровели и выписались 884 010 человек.

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