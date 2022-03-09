РИАМО - 9 мар. Службе офицеров СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области исполняется 29 лет. За это время там служили Герои России, кавалеры ордена Мужества, бойцы с другими различными наградами, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Почти все серьезные операции по пресечению деятельности преступных групп, борьбе с терроризмом и освобождением заложников в Подмосковье проводятся с участием офицеров СОБР «Булат». Они не раз выполняли служебно-боевые задачи в командировках в Северо-Кавказском регионе.

Заместитель начальник Главного управления Росгвардии полковник полиции Андрей Григорьев поздравил личный состав отряда с памятной датой и отметил вклад его бойцов в обеспечение безопасности жителей региона. Офицер поблагодарил ветеранов отряда за личный вклад в подготовку и обучение сотрудников СОБР.

«За 29 лет существования бойцы СОБР «Булат» показывают себя настоящими профессионалами. Желаю вам, чтобы сила и доблесть, стремление защищать и делать мир лучше никогда не покидали вас», – поздравил сотрудников командир СОБР «Булат», полковник полиции Эдуард Варанкин.

За эти годы в подразделения проходили службу офицеры, награжденные различными званиями и медалями.

Так, службу проходили четверо Героев России, свыше 160 кавалеров ордена Мужества, более 30 бойцов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, медалью «За отвагу» - порядка 300 сотрудников.

Зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев присоединился к поздравлениям и выразил глубокую признательность всему личному составу спецподразделения за службу, стойкость, профессиональное и ответственное выполнение поставленных задач.