РИАМО - 9 мар. Минмособлимущество совместно с Территориальным управлением Росимущества в Московской области передали из федеральной в региональную собственность 9 участков земли площадью 68 га для строительства Северного обхода Лобни, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Протяженность новой дороги составит свыше 16 км. Ее построят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные автодороги».

«В тесном взаимодействии Минмособлимущества и Территориального управления Росимущества за прошлый год из федеральной собственности в собственность Московской области и муниципалитетов передано более 360 га земель, в том числе 162 га от Росимущества, 165 га от Минобороны и других ведомств», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что все объекты были переданы под реализацию социально-экономических проектов. К ним относятся и проекты, направленные на развитие дорожно-транспортного комплекса региона.