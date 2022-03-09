РИАМО - 9 мар. Руководство компании «Мострансавто» приняло решение проиндексировать зарплату сотрудников предприятия на 4,91 %. Индексация пройдет в марте, сообщает пресс-служба компании.

В организации работает порядка 15 тыс. человек. Изменение в зарплаты коснется всех категорий сотрудников. На эти цели уйдет 720 млн рублей в год.

«Несмотря на текущую ситуацию, было принято решение провести индексацию. Расходы по этой статье предусмотрены в бюджете предприятия и учтены финансовыми возможностями компании. Индексировать зарплаты сотрудников — наша обязанность как ответственного работодателя. Все социальные обязательства перед коллективом будут выполнены», — сообщил генеральный директор компании Сергей Смирнов.

Также для работников организации есть ряд других мер поддержки – бесплатные поездки в автобусах, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря для детей, льготные путевки в пансионат «Нара» и другое.