РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Рецидивиста из подмосковного Реутова подозревают в совершении кражи мобильного телефона из квартиры своего знакомого, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г. о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры на проспекте Мира украли мобильный телефон. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления доставлен в отдел полиции ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Полицейскими установлено, что он совершил кражу телефона, находясь в гостях в квартире заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.